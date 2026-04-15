“No Ha Habido Respuesta Puntual” por Muertes de Migrantes Mexicanos en Manos de ICE: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que «no ha habido una respuesta puntual» por las muertes de migrantes mexicanos en manos del ICE.

Sheinbaum detalló que su administración ha implementado diversas medidas, entre ellas el envío de comunicaciones formales a autoridades estadounidenses a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Además, instruyó a la red consular de México en Estados Unidos a reforzar la supervisión en centros de detención migratoria, con visitas diarias para verificar las condiciones de los connacionales detenidos y brindar asistencia directa.

También señaló que se mantiene coordinación con autoridades estadounidenses para permitir el acceso continuo de personal consular a estos centros.

Pide investigaciones y justicia

Sheinbaum mencionó que corresponde a las autoridades de Estados Unidos realizar las investigaciones, pero insistió en que México dará seguimiento a cada caso a través de sus propias vías legales y diplomáticas.

También reiteró que su gobierno no está de acuerdo con las políticas de detención migratoria implementadas por ICE, especialmente cuando se trata de personas cuyo único delito es no contar con documentos, pero que contribuyen laboralmente en ese país.