¿Cómo Impactará el Servicio Universal de Salud en la Atención Médica? Sheinbaum Explica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó que el Servicio Universal de Salud es para mejorar el sector sanitario en nuestro país, no para disminuir servicios de salud.

“Nadie debe temer que alguien va a ocupar su espacio, se atienden en su espacio de salud y además van a tener las otras oportunidades, es para mejorar, no para disminuir servicios”.

Así lo indicó durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 9 de abril de 2026, en la que recordó que el Servicio Universal de Salud permitirá el intercambio de servicios entre instituciones.

Entre ellas: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS-Bienestar e Institutos Nacionales de Salud.

“A partir del Servicio Universal de Salud van a poder también intercambiar los sistemas, esa es la gran virtud”, expresó la mandataria nacional.

Niveles de atención en México

Sheinbaum Pardo recordó que en nuestro país existen tres niveles de atención en el sector salud.

En el primero se encuentran los centros de salud, donde la población acude al médico para tener atención, diagnóstico, análisis e incluso medicamentos, pero no hay hospitalización.

Mientras que en el segundo se encuentran los hospitales y en el tercero las especialidades.

En ese sentido, indicó que actualmente se está reforzando el primer nivel para que existan los laboratorios suficientes y haya diagnóstico adecuado.

Pero además, se buscará hacer más eficiente el servicio e intercambio entre instituciones, por ejemplo, que si no hay equipos en alguna institución, se puedan usar los de otra mientras no estén en uso.

“Se van a seguir atendiendo en los tres sistemas de salud”, añadió sobre los pacientes.