Sheinbaum Detalla Acuerdo con Petrobras: Así Será Trabajo Conjunto con Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló el acuerdo con Petrobras y precisó cómo será el trabajo en conjunto con Petróleos Mexicanos (Pemex).

La mandataria precisó que hasta el momento no existe un acuerdo formal firmado entre ambas empresas. Sin embargo, adelantó que el próximo 13 de mayo de 2026 arribará a México un equipo técnico de Petrobras para iniciar trabajos coordinados.

«No hay acuerdo firmado, el 13 de mayo viene un equipo de Petrobras del área de producción, de exploración y transformación para trabajar conjuntamente con técnicos de Petrobras y México», señaló.

Intercambio de tecnología

La presidenta detalló que el grupo que el grupo que viene estará integrado por especialistas en áreas como transformación, producción y exploración, quienes colaborarán directamente con técnicos mexicanos.

Sheinbaum explicó que la colaboración busca aprovechar la experiencia de Petrobras en metodologías avanzadas de extracción de petróleo, así como en el desarrollo de biocombustibles, entre ellos el biodiésel y el etanol.

La presidenta destacó que este esquema será de beneficio mutuo, ya que México también compartirá desarrollos tecnológicos con la empresa brasileña, fortaleciendo así las capacidades de ambas partes.