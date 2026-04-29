“No Se Acaba con Una Renuncia”, Dice Sheinbaum sobre Investigación por Agentes de la CIA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que la investigación sobre la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, luego de que el pasado 19 de abril murieron dos elementos de la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés) y dos mexicanos, tras un operativo en el estado, no acaba con una renuncia.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta destacó que es muy importante aclarar el caso, a pesar de la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, ya que lo que importa es la defensa de la soberanía nacional.

“Nosotros, y a todos los mexicanos, en este caso que nos importa es la defensa de la soberanía, de la constitución y de la Ley de Seguridad Nacional y por eso es muy importante la aclaración de este caso”, dijo la presidenta.

Aseguró que luego de la renuncia de ayer “tiene que seguir la investigación, no para con una renuncia, no es un pensamiento de la presidenta sino que lo trae la FGR como investigación, destacó.

Explicó que le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) hacer la investigación, ya que “el pueblo tiene derecho a saber” lo que sucedió. «Sí (la FGR tiene la última palabra en la investigación por agentes de la CIA en Chihuahua), ellos tiene que seguir las investigaciones».

“Tiene que aclararse todo, no es menor, tanto en nuestra relación en Estados Unidos, como en el cumplimento de la ley de cualquier autoridad, no es que haya renunciado un servidor público ya hi terminó todo, el pueblo tiene derecho a saber todo”.

EUA “quiere respetar la ley y la Constitución”

La titular del Ejecutivo Federal aseguró que el gobierno de Estados Unidos está colaborando con dar la información ya “que ellos quieren respetar la ley y la Constitución en México”

“Están dando la información y también en la nota de respuesta nos dicen claramente que ellos quieren respetar la ley y la Constitución en México”, dijo la presidenta.

Destacó que “lo que le estamos diciendo a Estados Unidos es a México se le respeta, en pocas palabras”.

MC advierte posible violación a la soberanía y condiciona comisión de seguimiento a investigaciones por caso Chihuahua

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, advirtió que, si no hubo autorización legal para la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua, “claro que estaríamos violando la soberanía del país”.

En entrevista, indicó que su bancada analizará respaldar una comisión de seguimiento, condicionada a la información que presenten las autoridades y añadió que el caso abre dudas sobre otros posibles agentes en territorio nacional.

Trasviña afirma que solo hay presunción de responsabilidad en caso Chihuahua tras ausencia de gobernadora

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Lucía Trasviña, señaló que, tras la inasistencia de la gobernadora de Chihuahua a la reunión con legisladores, en el caso solo existe una presunción de responsabilidad.

En entrevista, indicó que no se puede adelantar un juicio político sin resultados de investigación y que las comisiones trabajan en un informe que documente los hechos, mientras la Fiscalía General de la República mantiene las indagatorias.