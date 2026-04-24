Inicia cambio de iluminación en el Estadio Marte R. Gómez

El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas y el INDE Tamaulipas, inició los trabajos de renovación del sistema de iluminación en el Estadio Marte R. Gómez.

La modernización contempla la instalación de luminarias LED de nueva generación, lo que permitirá un uso más eficiente de la energía eléctrica, además de mejorar las condiciones de visibilidad para la práctica deportiva y la realización de eventos.

Estas acciones, instruidas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, buscan beneficiar a miles de usuarios que realizan actividad física de forma recreativa en este espacio, así como fortalecer la capacidad del inmueble para albergar eventos de carácter nacional e internacional.

Debido a estos trabajos, el día de hoy jueves 23 de Abril, la pista del Estadio Marte R. Gómez, permanecerá cerrada.