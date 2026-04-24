Continúa Pablo Gámez Cantú su preparación con los Diablos Rojos del México

De manera intensa y con la mente puesta en seguir creciendo en el profesionalismo, el jugador Pablo Gámez Cantú continúa con su preparación en la Academia de Alto Rendimiento “Alfredo Harp Helú”, en la Ciudad de Oaxaca.

El joven originario del municipio de Padilla, Tamaulipas, el pasado mes de octubre de 2025, fue firmado por los Diablos Rojos del México en el rey de los deportes, después de sus destacadas actuaciones en competencias de corte nacional e internacional, llenandole los ojos a los visores del equipo bicampeón.

Gámez Cantú ha participado desde los 4 años en diferentes torneos de la Federación Mexicana de Beisbol, Juegos CONADE y Torneos de Williamsport, así como también ha jugado en distintas ligas como Cardenales de la Soledad, Universitaria, Villa del Refugio, Treviño Kelly, Matamoros AC, Aldama, González y Santa María de Aguayo.

Con tan solo 15 años de edad, hoy en día continúa trabajando intensamente para cumplir uno de sus sueños que es llegar al primer equipo de los Diablos Rojos del México y participar en la Liga Mexicana de Beisbol.