Listas delegaciones de Tamaulipas para la Olimpiada Regional rumbo a CONADE 2026

Las delegaciones de Tamaulipas en las disciplinas de fútbol, basquetbol y boxeo se encuentran listas para viajar a sus respectivas sedes, donde participarán en la Olimpiada Regional, etapa clasificatoria rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

En estas disciplinas, el estado tendrá participación en ambas ramas, varonil y femenil, en sus diferentes categorías, consolidando una representación amplia en esta fase del proceso clasificatorio.

En fútbol, el estado estará representado por 72 deportistas en dos categorías, en ambas ramas, acompañados por 8 entrenadores y un delegado; la competencia se llevará a cabo en Saltillo.

En basquetbol, la delegación está conformada por 60 deportistas en tres categorías, también en ambas ramas, además de 12 entrenadores y un delegado. Las acciones se desarrollarán en Durango.

Por su parte, en boxeo, serán 34 deportistas quienes representen a Tamaulipas, junto a 8 entrenadores y un delegado, teniendo como sede la ciudad de Zacatecas.

Las competencias se disputarán a partir de este jueves y hasta el domingo en las tres sedes mencionadas, en una fase clave donde los atletas buscarán ubicarse entre los primeros lugares para asegurar su clasificación.

Los integrantes de estas selecciones provienen de distintos municipios del estado como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Miguel Alemán, San Fernando, Ciudad Victoria, El Mante, Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

La Olimpiada Nacional CONADE 2026, máxima justa del deporte amateur en el país, está programada para iniciar en el mes de abril.

Todas las delegaciones cuentan con el respaldo del Instituto del Deporte de Tamaulipas, dirigido por Manuel Virués Lozano, quien, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, ha mantenido un apoyo firme a los deportistas que representan al estado en el ámbito regional y que aspiran a competir a nivel nacional.