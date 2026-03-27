Se Expande Mercado Negro de Tarjetas SIM ante el Registro Obligatorio de Líneas Celulares

Estamos a 3 meses de que venza el plazo para el registro obligatorio de celulares en nuestro país y menos del 15% de las líneas celulares activas en México han cumplido con el requisito que, según las autoridades, busca combatir la extorsión y el fraude.

Esto ha provocado la expansión de un mercado negro de tarjetas SIM que supuestamente no necesitan registro o bien, que ya cumplieron ese trámite de manera irregular.

Hay de 10 pesos, también de 15 que se activan con una recarga. De 80 por los que, aseguran, no piden registro y hasta de 120 pesos de internet del Bienestar. Es el mercado negro de SIM, esa tarjeta extraíble que le da vida a un teléfono celular.

En el tianguis virtual, Marketplace de Facebook se ofrecen desde 10 piezas hasta 100, de todas las empresas telefónicas y listos para usarse. ¿En qué? Eso al mercado no le interesa.

Las preguntas que importan son ¿Están disponibles? ¿Cuántos tienes? ¿Dónde entregas?

El punto acordado con una vendedora fue una estación del Metro para cerrar un trato de 10 tarjetas SIM por 270 pesos.

Al respecto Abán Román Franco, director general de Planeación CRT, indicó:

“Hay distribuidores que compraron chips antes del 9 de enero y los distribuyeron en tienditas, en el puesto del Metro, en el puesto de periódicos y esos chips como fueron vendidos antes del 9 de enero, pues estaban pre activos, entonces tú ahorita lo puedes comprar y vas a tener servicios sin necesidad de registrarte, pero si llega el 30 de junio y no lo has registrado, pues te vas a quedar sin servicio”

El mercado negro tiene otra variante, las tarjetas SIM ya registradas, las que supuestamente cumplieron ya con la obligación legal de asociar un nombre y un apellido a un número telefónico específico. Los vendedores aseguran que el trámite ya se hizo, pero su afirmación es imposible de comprobar.

Usos de tarjetas SIM

Luego de la compra y en una llamada, este vendedor admite los usos que se le dan a las tarjetas SIM que ofrece.

Las ofrecen en reclusorios para hacer llamadas al exterior.

Las usan en falsos Call Centers desde donde cometen fraudes bancarios y extorsiones.

Y para completar trámites que exigen un código, como cuando se abre un crédito o se contrata un servicio.

Para la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones todo se trata de una estafa que terminará el 30 de junio.

En tanto trabajan con la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para eliminar todas las publicaciones donde se ofrecen tarjetas SIM.

En dos meses, han identificado 52, de las cuales 26 fueron desactivadas.

Iván Martínez de la Red por los Derechos Digitales, señaló:

“Hemos insistido en los argumentos de que, particularmente, no funciona, no hay una evidencia que sea totalmente causal que compruebe que la baja de delitos se asocia a un padrón y más en un país en donde se ha intentado dos ocasiones”

En México hay 153 millones de líneas activas. Al 24 de marzo, solo se han registrado el 14%. Para llegar a la meta, tendrían que registrarse poco más de un millón de líneas diarias hasta el 30 de junio, fecha límite para cumplir con un trámite que, según la autoridad, abatirá delitos como el fraude y la extorsión.“Ha sido muy bajo, la verdad, hay que decirlo. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues que no ha habido una efectiva comunicación de las compañías para que la gente decida registrarse”, explicó Abán Román Franco, director general de Planeación CRT.