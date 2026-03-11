Correcaminos mantiene la mira en la liguilla: Edson Resendez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— El portero de Correcaminos, Edson Resendez, aseguró que el equipo continuará trabajando con intensidad para cumplir el objetivo principal de la temporada, clasificar a la liguilla.

Durante una entrevista en el Centro de Formación del club, el guardameta destacó la importancia del reciente triunfo, el cual permitió al equipo mejorar su posición en la tabla y acercarse a los puestos de clasificación.

“Fue un triunfo importante. Seguimos trabajando para lograr el objetivo final. La tabla ya se ve menos complicada y una victoria más nos podría posicionar en zona de liguilla. No vamos a parar hasta conseguirlo”, señaló.

En lo personal, Reséndez expresó sentirse satisfecho con su desempeño y agradecido con la afición y la ciudad de Victoria por el recibimiento que ha tenido desde su llegada al club.

“Estoy contento con el equipo y agradecido con la ciudad de Victoria que me ha recibido muy bien, pero sigo enfocado en ayudar al equipo en lo más que se pueda”, comentó.

Sobre el próximo rival, Irapuato, el arquero reconoció la calidad del conjunto guanajuatense, que recientemente consiguió una contundente victoria al anotar seis goles frente a Lobos ULMX, aunque confía en las capacidades de su equipo.

“Sabemos que es un gran rival y que juega muy bien, pero nosotros también tenemos nuestras fortalezas y las vamos a poner al servicio del equipo para lograr el objetivo”, afirmó.

El guardameta también subrayó que, además de los triunfos como visitante, es fundamental hacerse fuertes en casa para corresponder al apoyo de la afición.

“En nuestra cabeza siempre está sumar. Salimos a todos los partidos a ganar porque sabemos que es una institución importante que sale a proponer y tratamos de estar siempre a la altura”, dijo.

Finalmente, Resendez aseguró que el equipo ha mantenido la misma filosofía de trabajo desde el inicio del torneo y que la diferencia reciente ha sido la llegada de los resultados.

“El trabajo siempre ha sido el mismo. Convivimos todos los días y mis compañeros nunca están conformes, siempre buscan más. Tenemos la confianza en que podemos lograr los objetivos”, concluyó.