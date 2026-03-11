Nahum Gómez cambió abucheos por victoria para Correcaminos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de una jornada marcada por un episodio inusual en casa, el delantero Nahum Gómez respondió en la cancha y se convirtió en el héroe de Correcaminos, al anotar el gol que significó la victoria 1-0 frente a Venados de Mérida.

El atacante se mostró satisfecho por el resultado obtenido como visitante, destacando la importancia de los tres puntos para el equipo tamaulipeco.

“La verdad que estamos contentos. Son tres puntos muy importantes que fuimos a buscar. Ahora se viene un partido muy importante en casa y vamos a seguir por esa línea, sumando, que es lo importante”, señaló.

Gómez explicó que el equipo ha venido trabajando bien desde semanas atrás, aunque los resultados no acompañaban. Sin embargo, considera que el triunfo refleja una mejora en el funcionamiento colectivo.

“Se viene trabajando muy bien, no se nos venían dando las cosas. Sabíamos que teníamos que cambiar lo que no veníamos haciendo y ahora el equipo se está viendo mejor”, comentó.

El delantero también reconoció que aún hay aspectos por corregir, aunque aseguró que el plantel avanza paso a paso en la consolidación del proyecto deportivo.

“Hay muchas cosas por mejorar, pero se están mejorando. Vamos día a día trabajando para estar de la mejor manera”, afirmó.

Polémica en casa

Durante el partido anterior ante Tapatío, Gómez estuvo envuelto en una situación particular cuando un sector de la afición lo abucheó mientras se evaluaba su posible cambio. El jugador confesó que ni siquiera se percató de lo ocurrido en ese momento.

“Cuando llegué al vestidor mis compañeros me dijeron que me habían abucheado, pero yo no escuché nada. Estaba muy concentrado en el partido. Son cosas que pasan, no siempre vamos a tener contenta a la gente y es parte del futbol”, explicó.

Pensando en Irapuato

Ahora, el plantel de Correcaminos ya se enfoca en el siguiente compromiso, que será en casa ante Club Deportivo Irapuato, un rival que llega motivado tras una contundente victoria.

“Irapuato metió seis goles y claro que todos los equipos quieren estar muy bien, pero nosotros estamos tranquilos porque también venimos de ganar. Vamos a trabajar bien en la semana para llegar de la mejor manera al viernes”, señaló.

Gómez aseguró que el grupo tiene entusiasmo por volver a jugar ante su afición y buscar otro triunfo que les permita seguir escalando posiciones.

“Tenemos muchas ganas de jugar otra vez en casa y sumar tres puntos que son muy necesarios”, concluyó.