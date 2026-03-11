Se preparan diputados local les para recibir el informe de Gobierno el próximo viernes

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 11 de marzo .-El presidente de la mesa directiva del Congreso de Tamaulipas, Sergio Ojeda Castillo, señaló que el poder legislativo afina detalles para recibir el Informe de Gobierno de Américo Villarreal, el próximo viernes

En entrevista, el legislador de Morena señaló que se espera que el mandatario estatal destaque los temas de educación, bienestar social y seguridad, como los principales logros de su administración.

Ojeda Castillo indicó que «definitivamente será un informe de resultados, nos consta porque desde esta legislatura 66 hemos trabajado con el gobernador y con todo su gabinete.

El diputado de Nuevo Laredo añadió «sabemos que hay muy buenos números a favor en cuanto a bienestar social, en cuanto a educación y en cuanto a la seguridad pública de nuestro Estado».

Refirió que además ha sido clave la relación y la colaboración entre el gobierno del Estado y la Federación, lo que, según dijo, ha traído beneficios a la entidad

«Estaremos atentos el próximo viernes en una sesión solemne para recibir al gobernador con su informe y a partir de ahí empieza la glosa con los secretarios en el que ya veremos a detalle muy minuciosamente ahí en el Congreso los resultados de cada una de las áreas del gabinete de ahí del Estado», dijo

El presidente de la mesa directiva del Congreso expuso que la legislatura ha respaldado las iniciativas enviadas al Congreso de parte del gobernador Américo Villarreal para apuntalar el desarrollo del Estado.

«El grupo Parlamentario de Morena hemos sido muy solidarios y sobre todo hemos consensado dentro de los grupos parlamentarios de esta legislatura 66 las iniciativas que presentamos, muchas de ellas vienen del ejecutivo Estatal, otras del ejecutivo federal y muchas otras de uno mismo, de los que recorremos en territorio», puntualizó.