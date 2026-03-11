Pablo Perroni, tras divorcio de Mariana Garza, presume a su novio y ¡tienen grandes planes a futuro!, ¿boda?

Desde 2019, cuando declaró públicamente su bisexualidad y confirmó su divorcio de la actriz y cantante Mariana Garza, Pablo Perroni no había presentado públicamente a ninguna de sus parejas, hasta el pasado 14 de febrero, cuando gritó a los 4 vientos que se encuentra en un noviazgo con el actor Axel Santos.

Ahora, un amigo de ambos nos cuenta que tienen grandes planes de futuro: “Pablo está como nunca lo habíamos visto. Se ve toda la vida con Axel y desean construir un hogar juntos. Aún no nos ha dicho si piensan comprar una propiedad para que sea de ambos y ahí habitar, o tienen otra idea, pero es un hecho que no se quieren separar jamás”

¿Cómo conoció Pablo Perroni a su novio Axel Santos?

Reitera que el actor no había encontrado a “el bueno”: “Tras su separación de Mariana, se volvió muy selectivo. Claro que tuvo pretendientes en este tiempo, pero sabía que si hablaba públicamente de alguien, tenía que ser porque ya era formal. No le interesaba estarle presentando a su hija a cualquier persona. Tenía claro que solo lo haría con el bueno”.

La historia de amor entre Pablo y Axel es muy particular: “Se conocieron hace más de 10 años, porque Axel se presentaba con una obra en el teatro de Pablo. Se volvieron buenos amigos y se gustaban, aunque en ese entonces Pablo estaba casado con Mariana y pues no se dio nada. Después, cuando ya se divorció, coincidieron, y el año pasado comenzaron a salir. Pablo fue quien decidió pedirle que fueran novios. Así, a la antigüita. Nada de darlo por un hecho, hubo petición formal y todo”.

Entre ellos hay una diferencia de edad de 18 años, y nuestra fuente nos contó que esto no ha importado: “Es muy curioso, pero Pablo creía que nunca más se iba a volver a enamorar. Ahora está muy agradecido de que haya llegado a su vida un hombre tan maduro en su forma de pensar, responsable, talentoso, cariñoso”.