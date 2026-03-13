Promueven acciones para fortalecer el desarrollo integral y laboral de adolescentes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de las nuevas generaciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promueve acciones enfocadas en preparar a las adolescentes para una vida adulta y laboral plena, fomentando hábitos de salud, autocuidado y autogestión que contribuyan a prevenir el ausentismo y fortalecer su seguridad personal en futuros espacios de trabajo.

Estas estrategias se realizan bajo la dirección y las instrucciones del secretario Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien ha impulsado iniciativas orientadas a promover entornos laborales dignos, inclusivos y libres de estigmas para las jóvenes tamaulipecas.

Las acciones también buscan generar conciencia sobre la importancia de construir ambientes laborales seguros y respetuosos, donde las adolescentes puedan desarrollarse plenamente al integrarse a la vida productiva del estado.

De esta manera se fortalece una cultura de prevención, igualdad y bienestar que permita a las futuras trabajadoras contar con mejores herramientas para su crecimiento personal y profesional.

Refirió que estas iniciativas forman parte del compromiso del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, bajo su política de humanismo y transformación, orientada a construir una sociedad más justa, incluyente y con mayores oportunidades para todas y todos.