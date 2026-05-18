Búfalos y Vaqueros van por el campeonato de Intermedia LUFAUAT

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Rompiendo pronósticos de los especialistas, Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y Búfalos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán, impusieron condiciones en semifinales, para avanzar a la gran final de la Temporada 2026 de la Liga Universitaria de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Categoría Intermedia.

La batalla por el título, que sería el décimo para ambas escuadras en esta categoría, está programada para el sábado 23 de mayo a las 13:00, hora del centro y 14:00 de Reynosa, en el Campo “José María Leal Gutiérrez”, alterno al Gimnasio Multidisciplinario UAT Reynosa.

En lo que fue la primera Semifinal, Vaqueros se impuso 9-6 a los tricampeones, Cuernos Largos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en partido celebrado en el Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”, de la capital tamaulipeca.

Por su parte, los Búfalos, al mando del Head Coach Rubén Darío Jiménez Ortega, hicieron el largo viaje de Reynosa al Puerto Jaibo, para eliminar a los Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico, con marcador de 18-20, en tiempo extra.

Como ya se sabe, Cuernos Largos había concluido en primer lugar de la Conferencia Norte, invicto (5-0) y ostentando la corona de tricampeón, por lo que salía como favorito, no obstante, los dirigidos por el coach Jorge Alberto Carranco Vega, hicieron lo necesario para contener el ataque aéreo de la FMVZ y meterse a la final.

Por su parte, Búhos FADYCS y Búfalos UAMRA, terminaron la temporada regular, ambos con saldo de 4 ganados y uno perdido, por lo que así de cerrado se esperaba el partido.