Duelo de campeonísimos en final de Intermedia LUFAUAT

Ricardo Flamarique

Cd. Victoria Tamaulipas.- Mientras que Búfalos saldrá por su décimo título de campeón, los Vaqueros van por su novena estrella, en lo que será la batalla final de la Temporada 2026 de la máxima división del futbol americano de Tamaulipas, la Intermedia de LUFAUAT.

La gran final que protagonizarán los equipos más ganadores de la Liga, está programada para este sábado 23 de mayo, a partir de las 13:00 horas (14:00 de Reynosa), en el emparrillado del campo “José María Leal Gutiérrez”, adjunto al Gimnasio Multidisciplinario UAT Reynosa.

El equipo de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán, que sale como favorito por su condición de local, ostenta en sus vitrinas 9 trofeos de campeón, que lo acreditan como el máximo ganador de la categoría Intermedia, mientras que el de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, es el segundo mejor con 8.

En los archivos del Departamento de Estadística de la LUFAUAT, destaca el enfrentamiento que protagonizaron el 15 de mayo de 1992 en el Estadio Marte R. Gómez, precisamente la primera final de los Búfalos en esta división, en la que los Vaqueros se impusieron 50-0.

Ahora bajo el mando del coach Rubén Darío Jiménez Ortega, los Búfalos salen como favoritos por su condición de locales, llegando a la final con saldo de 5 partidos ganados y uno perdido, incluyendo la Semifinal, mientras que los Vaqueros, con Jorge Alberto Carranco Vega como HC, acuden con saldo de 4-2.

En 2002, Búfalos se fusionó con Bravos de la UAMRR. En ese año el programa de Reynosa Rodhe se puso en pausa y bajo el nombre de Correcaminos Norte lograron su tercer título, dirigidos por Oscar Garza y Gerardo Carranza.

En el palmares de los Vaqueros, destaca que en 2011 se proclamaron bicampeones, año en que se disputaron dos torneos de esta categoría.

Cabe destacar que el coach Rubén Jiménez surgió de las huestes de Bravos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe, donde hizo su elegibilidad de LUFAUAT, como tacle ofensivo, mientras que Carranco es de estirpe cien por ciento Vaquero, donde se discutió como esquinero.

En sus respectivas épocas, ambos defendieron los colores de Correcaminos UAT, en la Liga Mayor de ONEFA, donde también han sido parte del staff de coucheo.

A continuación te presentamos las temporadas en que ambos equipos se han coronado en la Categoría Intermedia de la Liga Universitaria de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

AÑO EQUIPO

1995 Búfalos UAMRA

1997 Búfalos UAMRA

2002 Correcaminos Norte

2007 Búfalos UAMRA

2009 Búfalos UAMRA

2012 Búfalos UAMRA

2013 Búfalos UAMRA

2017 Búfalos UAMRA

2018 Búfalos UAMRA

1980 Vaqueros FIC

1985 Vaqueros FIC

1991 Vaqueros FIC

1992 Vaqueros FIC

1993 Vaqueros FIC

2005 Vaqueros FIC

2011 Vaqueros FIC (2)