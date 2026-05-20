Preparan FDCSV-UAT y Poder Judicial a futuros abogados en solución pacífica de conflictos

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, realizó la clausura del Curso Intensivo de Capacitación en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, desarrollado en coordinación con el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, fortaleciendo así la vinculación institucional en favor de la formación académica y profesional de más de 60 estudiantes de la Licenciatura en Derecho.

Durante el evento de clausura, el Director de la FDCSV, Edy Izaguirre Treviño, destacó la visión institucional impulsada por el Rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, orientada a generar espacios académicos que permitan a las y los universitarios ampliar su preparación profesional, fortaleciendo una formación jurídica con sentido humano, responsabilidad social y compromiso con la cultura de la paz.

Señaló que la formación dual permite a las y los estudiantes tener un acercamiento directo a la práctica profesional, de manera que, al concluir sus estudios, puedan incorporarse de forma inmediata al campo laboral, “hoy les entregamos sus constancias y agradecemos al Poder Judicial del Estado, particularmente a la Dirección de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, por su valiosa colaboración», expresó.

Por su parte, el Magistrado Edgar Maciel Martínez Báez, destacó que la clausura de este primer curso, simboliza el fortalecimiento de una alianza institucional que busca construir una sociedad justa, humana y comprometida con la cultura de la paz.

Asimismo, hizo extensivo el saludo de la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Contreras López, y reconoció al Dr. Edy Izaguirre por su interés en hacer posible este ejercicio “que abona al conocimiento de los estudiantes quienes mostraron su disposición, interés y compromiso. Su participación confirma que las nuevas generaciones de juristas comprenden que el ejercicio del derecho no debe limitarse a la confrontación judicial, sino también a la construcción de soluciones pacíficas , dialogadas y justas.

El Director de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Mtro. Edgar Ulises López Balderas, encabezó el cuerpo de capacitadores del curso de mediación, junto con el Lic. Jorge Rubén Martínez de la Cruz, la Lic. Libia Giselle Aguilar Treto, el Mtro. Luis Armando Alfaro Macías, la Lic. María de Lourdes Purón Covarrubias, la Lic. Erika María Limón Meza, la Maestra Martha Alicia Méndez Lladó, la Mtra. Yuvisela Tané Pequeño Torres y la Lic. Mariel Alejandra Varela Gutiérrez, quienes estuvieron a cargo de la formación especializada impartida durante el programa.​

En el evento también estuvieron presentes el Secretario Académico de la Facultad, Dr. Fernando Quintanilla de la Fuente, así como el Coordinador de la Licenciatura en Derecho, Mtro. Miguel Martínez Leal, quien brindó apoyo en la coordinación y desarrollo de esta importante actividad académica.

Con estas acciones, la UAT a través de la Facultad de Derecho y Ciencias​ Sociales Victoria, reafirma su compromiso con la formación integral de profesionistas altamente capacitados, promoviendo la colaboración institucional y el fortalecimiento de una educación jurídica de calidad, acorde a las necesidades actuales de la sociedad.