Listos las y los atletas tamaulipecos para participar en la Olimpiada Regional de Taekwondo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Gracias al apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya y la Secretaría de Bienestar Social, la delegación tamaulipeca de la disciplina de taekwondo, conformada por 112 atletas, emprendió su viaje rumbo a Zacatecas donde a partir de este viernes iniciarán su participación en la Olimpiada Regional 2026, con el objetivo de asegurar su clasificación a la máxima justa nacional.

Acompañados por un equipo de 20 entrenadores, las y los seleccionados tamaulipecos llegan motivados a esta fase que representa un filtro clave dentro del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional.

Atletas y entrenadores provienen de distintos municipios del estado, entre ellos destacan Nuevo Laredo, Reynosa, Miguel Alemán, Valle Hermoso, Matamoros y San Fernando en la zona norte.

También se suman representantes de Ciudad Victoria y El Mante en el centro del estado, mientras que Tampico, Ciudad Madero y Altamira completan la delegación desde la zona sur.

En este sentido, el director del organismo deportivo, Manuel Virués Lozano, destacó la importancia del taekwondo para la entidad, ya que esta disciplina es una de las que más medallas aporta a Tamaulipas en la fase nacional.

Indicó que por ello, existe confianza en que los resultados en este regional sean positivos.

Durante la competencia, las y los tamaulipecos se enfrentarán a atletas de Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí. Todos ellos forman parte de la región.

Las pruebas se llevarán a cabo en distintos gimnasios habilitados por el Instituto del Deporte de Zacatecas y ahí se espera un alto nivel competitivo en cada uno de los combates.

Así continúa la actividad de los atletas tamaulipecos dentro de estas fases de clasificación a la Olimpiada Nacional 2026.