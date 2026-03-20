”Nos vamos a quedar con el triunfo”: Mario Sarmiento

Con la firme convicción de sumar puntos en la recta final de la campaña, Correcaminos Premier concluyó su preparación para enfrentarse este sábado ante su similar De Santiago FC, en lo que será la fecha 24 de la “segunda vuelta” del Torneo 2025.2026 de la Serie A.

Comprometidos y enfocados en conseguir la victoria en casa, el equipo entrenó en el Estadio Eugenio Alvizo Porras y el Gimnasio Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, puliendo los detalles para brindar una gran actuación ante su gente.

Mario Sarmiento, futbolista victorense que milita en Correcaminos Premier, externó que el plantel está motivado para quedarse con los tres puntos este fin de semana.

“Motivados y concentrados en que sabemos que tenemos que sacar los tres puntos estando en casa este fin de semana”.

El lateral, aseguró que bajo la misma tónica de ganar, están preparando de manera intensa la semana.

“Como te digo enfocados trabajando duro porque hay que quedarnos con la victoria”.

En cuanto a que puede esperar la afición para este partido, argumentó.

“Mucha garra, mucha entrega de parte de todos nuestros compañeros y que vengan a apoyarnos”.

Para finalizar, sentenció: “los tres puntos se quedan en casa”.

El Correcaminos contra Santiago, correspondiente a la jornada 24 de la “segunda vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier se llevará a cabo este sábado 21 de marzo a las 10:00 horas en el Estadio Eugenio Alvizo Porras.

Para este duelo, el equipo de la UAT llega con 32 puntos.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la jornada 11 de la “primera vuelta” donde Correcaminos obtuvo la victoria por marcador de 2-0 con goles de Ariel Calzada y Julio Flores. El partido se desarrolló el viernes 7 de noviembre en La Capilla Soccer Park.