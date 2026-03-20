Sin gol y sin Sandoval

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Luego de disputarse el partido pendiente de la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX entre Correcaminos y Tampico Madero, el equipo universitario se colocó como la peor ofensiva del campeonato.

Actualmente, el conjunto de la UAT suma apenas 10 goles en el presente torneo, tras haber disputado ya 10 encuentros, lo que representa un promedio de un gol por partido, siendo el registro más bajo del certamen.

De acuerdo con la estadística de la Liga de Expansión MX, Correcaminos anota un gol cada 90 minutos de juego, colocándose como el equipo con menor producción ofensiva. Tomás Sandoval y Nahum Gómez encabezan la lista de goleadores del equipo con cuatro tantos cada uno; les siguen Daniel Delgadillo y Joaquín Estopier, quienes registran un gol respectivamente.

Por su parte, Leones Negros de la U de G. suma nueve goles, aunque aún tiene pendiente su participación en la jornada 11, por lo que podría incrementar su producción ofensiva.

En el caso de Tampico Madero y Mineros de Zacatecas, ambos equipos también cuentan con 10 anotaciones; sin embargo, al haber cumplido ya con su jornada de descanso, promedian 1.1 goles por partido, lo que deja a la UAT como la ofensiva menos eficiente del torneo.

Sandoval podría perderse el resto del torneo

Tras salir lesionado al minuto 19 del encuentro, Tomás Sandoval podría perderse lo que resta de la temporada debido a un desgarre.

El atacante argentino, quien es uno de los máximos anotadores del equipo, no continuaría en el torneo en caso de confirmarse la gravedad de la lesión por parte del cuerpo médico del Club Correcaminos.