Revisión del T-MEC: Cero Aranceles en Autos, Acero y Aluminio, Prioridad para México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la prioridad para nuestro país en las conversaciones, previo a la revisión del T-MEC, es eliminar los aranceles a la industria automotriz, al acero y al aluminio.

En la conferencia mañanera de hoy, 19 de marzo de 2026, Sheinbaum Pardo dijo que la prioridad para México es, “evidentemente, que haya cero aranceles como había antes de la llegada del presidente Trump” y “algunos temas particulares que tienen que ver con mejorar el tratado comercial”.

Subrayó que “es bueno que ya se haya establecido este marco”, luego de la primera reunión entre México y Estados Unidos, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de estadounidense, Jamieson Greer.

“Es muy importante el beneficio que tiene Estados Unidos del tratado, porque sabemos el beneficio que tiene para México”, destacó la mandataria y aclaró que “no es que México se haya llevado los empleos de Estados Unidos, como a veces se piensa”.

Señaló que parte de los argumentos que se plantean en las conversaciones es que “uno empleo aquí genera -al menos- uno o dos empleos allá, de acuerdo a distintos estudios”.

Puntos clave de la revisión del T-MEC

El 1 de julio de 2026 dará inicio la revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, para decidir si extienden el acuerdo comercial, vigente desde 2020.

Se trata de un proceso incierto debido a la guerra comercial iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Marcelo Ebrard y Jamieson Greer Comenzaron el miércoles las negociaciones en Washington, para preparar la revisión del T-MEC.

Revisión del T-MEC generará incertidumbre