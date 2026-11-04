Anuncia el Rector un convenio con Pemex para la contratación de egresados de la UAT.

Tampico, Tam.; 3 de octubre de 2026.

Con un llamado a seguir transformando la educación superior y fortalecer la excelencia académica, y la vinculación profesional, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la conmemoración del 70 aniversario de la Facultad de Ingeniería Tampico (FIT) y la toma de protesta del Dr. Roberto Pichardo Ramírez como director de la institución para el periodo 2026-2030.

Durante la ceremonia realizada en la cancha de usos múltiples del plantel, el rector Dámaso Anaya ratificó su apoyo a la gestión de la FIT, así como la continuidad en el fortalecimiento de alianzas estratégicas con el sector industrial y empresarial de la región sur del estado.

Ante la comunidad universitaria de la Facultad de Ingeniería de Tampico, el rector anunció que próximamente se concretará un convenio con Pemex para abrir espacios de contratación directa a egresados de esta institución.

Destacó la aportación técnica de la institución en proyectos clave que impulsa la UAT a través del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT) y el trabajo del personal docente adscrito al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), enfocado en la formación integral de estudiantes como profesionales de excelencia y seres humanos de bien.

Subrayó que la cohesión interna es el motor que impulsa el avance acelerado de la UAT, reflejado en el alcance del 100 por ciento de la matrícula de licenciatura respaldada por acreditadoras internacionales, la entrega de más de 25 mil certificaciones gratuitas para alumnos y docentes, el otorgamiento de becas a uno de cada dos estudiantes, y un incremento en la matrícula superior al 11 por ciento en los últimos dos años, pasando de un universo de un poco más de 40 mil a casi llegar a los 45 mil estudiantes.

Por su parte, tras rendir protesta para una nueva gestión al frente del plantel, Roberto Pichardo Ramírez agradeció el acompañamiento de la Rectoría y el respaldo unánime de la comunidad universitaria. Asimismo, reafirmó su compromiso de dirigir la FIT durante los próximos cuatro años, consolidando los logros en infraestructura, investigación y vinculación con el entorno productivo.

En el marco de las festividades del 70.º aniversario, el rector Dámaso Anaya Alvarado encabezó la develación de una placa conmemorativa, además de la inauguración y el toque de la emblemática campana de bronce, símbolo universitario que marcará la graduación de las futuras generaciones.

En otra parte de su visita, sostuvo un encuentro con egresados de la primera generación de esta institución de la UAT, con quienes compartió anécdotas y resaltó el orgullo de pertenecer a la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

El evento contó con la asistencia de integrantes del gabinete rectoral, directores de las facultades del Centro Universitario Sur, así como representantes de cámaras empresariales, colegios y organismos de la sociedad civil.