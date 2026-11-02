Publica UAT investigación en prestigiosa revista científica internacional en conjunto con Harvard

El proyecto colaborativo en el que participa la UAT, a través del Laboratorio de Farmacología de la UAMRA, aporta conocimientos clave sobre el impacto de la bacteria Staphylococcus aureus en enfermedades alérgicas de la piel.

Ciudad Victoria, Tam.; 2 de noviembre de 2026.

Como resultado de la visión académica e impulso a la investigación de excelencia promovida por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, investigadores de esta casa de estudios posicionaron el conocimiento de la institución en la vanguardia internacional tras publicar un relevante artículo científico en colaboración con la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard.

La investigación cuenta con la participación de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA), a través del Laboratorio de Farmacología, integrando el trabajo de especialistas como el investigador Juan Antonio Vázquez Mora y el Dr. Juan

Miguel Jiménez Andrade, junto a un equipo multidisciplinario en áreas de inmunología, neurociencias, microbiología, bioquímica y bioinformática.

El artículo fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), revista oficial de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y una de las publicaciones multidisciplinarias evaluadas por pares más reconocidas, citadas y

prestigiosas a nivel internacional.

Bajo el título “La proteasa estafilocócica SspA altera la barrera epidérmica y promueve la inflamación mediada por IL-22 en la piel expuesta a alérgenos”, el estudio analiza cómo la bacteria Staphylococcus aureus altera la barrera cutánea y favorece la

inflamación en enfermedades alérgicas de la piel como la dermatitis atópica.

El trabajo científico dilucida los mecanismos de señalización neuroinmunitaria que vinculan la colonización bacteriana con la sensibilización percutánea a alérgenos y la dermatitis neurogénica.

Estos hallazgos permiten avanzar en el desarrollo terapéutico y el diseño racional de nuevas alternativas de tratamiento para mejorar la calidad de vida de personas con dermatitis atópica y otras afecciones alérgicas cutáneas.

Publicado en PNAS, el artículo consolida una sólida red de colaboración científica internacional que integra el trabajo de la UAT a través de la UAM Reynosa Aztlán, la University of South Florida, el Massachusetts General Hospital y la Harvard Medical School de Charlestown, Massachusetts.

Con este logro de proyección internacional, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su compromiso con la investigación científica de vanguardia, contribuyendo a la generación de conocimiento y a la búsqueda de soluciones frente a los grandes

desafíos de la salud global.