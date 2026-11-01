Talento tamaulipeco logra galardón en Tailandia con apoyo de la UAT y Gobierno del Estado

Ciudad Victoria, Tam.; 1 de noviembre de 2026.

Impulsado por el acompañamiento académico e infraestructura de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), así como por la visión de vinculación y apoyo institucional del rector Dámaso Anaya Alvarado, el talento científico de la entidad brilló a nivel internacional tras la destacada participación del estudiante Ian Rafael Morales Villanueva, en la Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS) 2026, celebrada en Nakhon Ratchasima, Tailandia.

El estudiante, procedente del Instituto Cultural Tampico, obtuvo el galardón en Ciencias y Tecnología de Vanguardia con su proyecto “Prototipo de un parche biomimético para la regeneración ósea controlada”, asesorado por Luis Fernando Aguiñaga Rodríguez, exalumno de la Preparatoria Mante de la UAT.

La propuesta científica compitió dentro de la categoría Life Science, ante proyectos de delegaciones de India, Indonesia, Nepal, Tailandia, Guam, Filipinas, Malasia, Mongolia, Taiwán y México.

Atendiendo la solicitud directa del estudiante, el rector Dámaso Anaya Alvarado abrió las puertas de la institución para poner a su disposición laboratorios universitarios donde se desarrolló el prototipo, además de otorgarle capacitación intensiva en inglés técnico a través del Centro Universitario de Idiomas, fortalezas con las que Ian Rafael consolidó su preparación para este certamen internacional.

La asistencia del joven investigador al certamen en Tailandia fue posible gracias al apoyo del Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Educación, a través del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), mediante el Programa de Formación de Capital Humano, sumándose la UAT a estos esfuerzos para proyectar la ciencia tamaulipeca en el mundo.

Además de obtener dicho galardón, la propuesta del estudiante tamaulipeco se distinguió como uno de los tres mejores proyectos en Life Science, recibió el Special Award for Recent Technology en presentación oral y obtuvo la acreditación FGSI Special Award, otorgada por la Foundation for Global Science Initiatives para participar en la feria de la India en 2027.

Innovador material biocompatible para la regeneración ósea

La investigación propone una superficie elaborada con materiales biocompatibles e inspirada en los mecanismos naturales de regeneración ósea. El propósito de este desarrollo es optimizar la recuperación de fracturas mediante soluciones innovadoras que fusionan la biología y la ciencia de los materiales.

Este avance tiene como antecedente la ExpoCiencias Nacional 2025, celebrada en Tampico, certamen donde el proyecto obtuvo su acreditación internacional. Con este logro, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reafirma su compromiso con la ciencia aplicada, la excelencia académica y el impulso permanente al talento juvenil.

Bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, quien ha priorizado el fortalecimiento de la investigación temprana y la apertura de espacios universitarios para las nuevas generaciones, la UAT consolida su posición en el desarrollo científico regional y nacional.