Feria del Libro UAT, plataforma para impulsar el desarrollo literario en Tamaulipas: Dámaso Anaya

Tampico, Tam., 2 de noviembre de 2026.

Con la realización de la Feria del Libro UAT 2026 en el Campus Tampico, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) continúa consolidando su compromiso con la cultura y la literatura en el estado, destacó el rector Dámaso Anaya Alvarado. Señaló que esta edición es resultado del esfuerzo colectivo de la comunidad universitaria y se ha constituido como una plataforma para impulsar el desarrollo literario en Tamaulipas, al motivar la participación de grandes autores y abrir las puertas de la Universidad a nuevas voces. Entrevistado en el marco de la Feria del Libro, donde dio apertura también al espacio de divulgación Café con Autor, el rector de la UAT enfatizó que al ser la institución educativa superior más grande del estado, la Universidad busca incentivar a los jóvenes a tomar el camino de la cultura, el arte y la literatura.

Dijo que en Tampico se ha encontrado una respuesta ciudadana excepcional, lo que ha permitido consolidar el evento en el sur del estado, aunque existe la visión de convertirla en una feria completamente estatal con presencia en el centro y norte, por lo que se avanza de manera gradual para llevarla a más municipios en futuras ediciones.

Subrayó que en la UAT se fomenta la lectura más allá del promedio estatal, pues un estudiante lee mínimo cinco libros por semestre como parte de su formación, y reiteró el interés de esta administración por contribuir a que los jóvenes hagan literatura más allá de la académica, como parte de su formación integral en el arte y la cultura.

Queremos que los jóvenes hagan literatura más allá de la que toman como universitarios. Es formativa dentro del arte y la cultura. En esta administración pondremos nuestro granito de arena para contribuir a la lectura en nuestro estado", afirmó.

El rector destacó la intención de ofrecer una cartelera enfocada en atraer al público joven. En ese sentido, resaltó la presencia del Dr. Fried, autor de más de 50 libros, a quien calificó como una eminencia capaz de explicar la literatura de manera amable, fácil y digerible, acercando a la juventud a mundos que van más allá del libro.

También subrayó la participación de una figura muy seguida en YouTube y TikTok, además de la presentación de Lalo Garza, reconocido actor de doblaje, y de Cristina Hernández, considerada la mujer número uno en el doblaje de México y Latinoamérica (voz de Lindsay Lohan en Juego de Gemelas y de personajes emblemáticos de franquicias como Dragon Ball Z).

Con el respaldo del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), la Feria contempla actividades para toda la familia, talleres infantiles y juveniles, firmas de autógrafos y encuentros con escritores.