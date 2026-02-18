Toca el turno al taekwondo

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El presidente de la Asociación de Taekwondo de Tamaulipas, Romualdo Salazar, anunció que del 20 al 22 de febrero se llevará a cabo la etapa estatal rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

“En esta ocasión, Victoria será la sede de este evento, donde se espera a lo mejor de cada categoría previo a la Olimpiada Nacional. La competencia se realizará en el Polideportivo Américo Villarreal Guerra de Ciudad Victoria”, señaló.

Detalló que en esta edición estarán compitiendo cuatro categorías: 2015-2016, 2012-2014, 2009-2011 y 2006-2008, en ambas ramas.

“Hay que recordar que en las categorías 2015-2016, 2012-2014 y 2009-2011 se competirá en las modalidades de Poomsae y Kyorugui (combate), mientras que en la 2006-2008 se incluirán Poomsae, Kyorugui y Team 5”, explicó.

Asimismo, indicó que la modalidad de Poomsae se llevará a cabo el 20 de febrero a partir de las 16:00 horas; posteriormente se desarrollarán los combates en cada una de las divisiones.