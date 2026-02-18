Lista la Gran Rodada UAT 10K en Ciudad Victoria

Victoria, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Secretaría de Vinculación, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, ya preparan la Gran Rodada UAT 10K que se celebrará el próximo domingo 22 de febrero en Ciudad Victoria.

Este evento cien por ciento familiar, tiene como objetivo vincular a la sociedad en general y la comunidad universitaria a través del del deporte y en esta ocasión con un paseo en bicicleta sobre las principales avenidas de la capital tamaulipeca, donde niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar al máximo.

Los ciclistas se reunirán frente a las oficinas del INDE Tamaulipas, ubicadas en el 16 Aldama y en punto de las 8:00 horas, las autoridades de la UAT, darán el banderazo de salida.

Todos los participantes transitarán la Avenida “Francisco I. Madero”, Boulevard Praxedis Balboa, Boulevard José López Portillo, la Unidad Deportiva Siglo XXI y terminarán frente a las oficinas de Rectoría, en el 8 y 9 Matamoros.

Al finalizar el recorrido, los pedalistas participarán en la rifa de atractivos regalos y además podrán disfrutar del programa musical programado, entre otras sorpresas más.

Las inscripciones son gratis y podrán realizarse en el enlace https://forms.gle/bGxdbkU5CoWLo6RCA o en la Dirección de Deportes y Recreación de la UAT, ubicadas en el Gimnasio Universitario del CU Victoria, en horario de 9:00 a 17:00 horas.