La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria proyecta una nueva etapa hacia la excelencia

Ciudad Victoria, Tam.; 4 de octubre de 2026.

Con una ruta clara hacia la mejora continua y el bienestar de la comunidad estudiantil, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) proyecta un crecimiento orientado al fortalecimiento educativo y la modernización de sus instalaciones, así como a elevar la calidad de sus programas académicos.

Esta dinámica de trabajo se alinea a la visión de desarrollo y sentido humano que impulsa el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, garantizando espacios dignos, infraestructura de vanguardia y una oferta académica integrada a las exigencias actuales del entorno social y productivo, afirmó Edy Izaguirre Treviño.

El director del plantel universitario, quien ha sido elegido para continuar un nuevo período al frente de la institución, resaltó que se buscará consolidar los avances alcanzados y proyectar a la comunidad universitaria hacia nuevos niveles de excelencia académica.

Indicó que este plan integral de trabajo reafirma el compromiso de mantener una gestión caracterizada por el diálogo permanente y la entrega de resultados tangibles en beneficio del plantel.

En entrevista, el director mencionó que, durante su primer periodo de gestión, y con el respaldo estratégico del rector, se ejecutaron más de 31 acciones que transformaron el entorno universitario.

Entre los avances destacan el mejoramiento integral de aulas con climatización, proyectores y mobiliario, la construcción en una primera etapa del edificio para la Licenciatura en Negocios, dos nuevas aulas destinadas a posgrado, la renovación del auditorio y espacios de esparcimiento con áreas de estudio al aire libre con conectividad.

Estas obras se complementan con la adecuación de laboratorios para las cuatro carreras y la remodelación de la cafetería, así como la renovación de la fachada principal con murales artísticos y la instalación de la emblemática escultura del Búho, consolidando la identidad universitaria.

Comentó que este impacto se refleja en el crecimiento de su matrícula, que alcanzó más de 2 400 estudiantes en el periodo 2026-3, lo que representa un incremento significativo respecto al periodo anterior.

Apuntó que, con este respaldo, la institución consolida proyectos clave para esta nueva etapa, destacando la continuidad en la modernización de la biblioteca con tecnología de punta, conectividad de alta velocidad, integración de inteligencia artificial y cubículos de estudio e investigación, cuyo equipamiento es considerado indispensable por los organismos evaluadores externos para otorgar acreditaciones internacionales.

Entre otros rubros, indicó que se reforzará el modelo teórico-práctico para vincular a los estudiantes con el Poder Judicial, la Fiscalía, dependencias estatales, medios de comunicación, el sector empresarial y la industria turística.

Concluyó que, dentro de los proyectos para consolidar las fortalezas académicas e investigativas de alto nivel, se trabaja en la publicación de una obra en coedición con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la acreditación internacional de las cuatro carreras.