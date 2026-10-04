Docente de la UAT gana acreditación de la NASA tras triunfar en el Foro Estatal STEM

Ciudad Victoria, Tam.; 4 de octubre de 2026.

El maestro e investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Orlando José Martínez Arvizu, fue seleccionado entre los tres mejores académicos del Primer Foro Estatal Docente STEM, obteniendo una acreditación internacional para participar en el programa de formación aeroespacial en el Space Center Houston de la NASA, en febrero de 2027.

En este foro de vanguardia pedagógica, impulsado por el Gobierno de Tamaulipas, a través del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), en colaboración con Misión Educativa MX y Space Center Houston, el catedrático universitario compitió presentando las mejores prácticas del modelo de enseñanza STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

El Mtro. Martínez Arvizu sobresalió entre más de cien profesores de educación media superior y superior del estado gracias a su propuesta denominada “De la cercanía a la autonomía: metodología Conecto, Hago, Hacemos y Hacen”, que surge de su práctica en el posgrado y que promueve la transferencia gradual de la responsabilidad del aprendizaje hacia el estudiante.

Explicó que su metodología inicia en la fase Conecto, donde genera confianza y vincula el contenido con el entorno del alumno; posteriormente, en la etapa Hago, el docente modela y explica el proceso; en Hacemos, se desarrolla una práctica guiada; y, finalmente, en Hacen, los estudiantes aplican los conocimientos con total autonomía.

“La metodología propone un tránsito progresivo: de una mayor a una menor intervención docente y, paralelamente, de una menor a una mayor autonomía del estudiante, manteniendo durante todo el proceso el diálogo, la contextualización y la retroalimentación”, detalló.

Respecto al impacto de su modelo de enseñanza en las disciplinas STEM y en el posgrado, el catedrático destacó la importancia de formar estudiantes capaces de analizar y resolver problemas reales más allá de la simple repetición de procedimientos técnicos.

“La intención es formar estudiantes con mayor pensamiento crítico, capacidad de análisis, confianza para preguntar y autonomía para resolver problemas, trasladando lo aprendido en el aula hacia la investigación, su práctica profesional y los retos de su entorno”, subrayó.

Con este reconocimiento, entregado durante la ceremonia del Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica y el Premio Estatal de la Innovación, Ciencia y Tecnología 2026, el Mtro. Orlando José Martínez Arvizu se integra al selecto grupo de Embajadores de Enseñanza STEM, con la misión de incorporar herramientas del programa aeroespacial para impulsar la investigación científica entre la juventud universitaria.

Su selección para asistir a las instalaciones de la NASA en Houston, Texas, reconoce la trayectoria, visión pedagógica y excelencia docente del catedrático universitario; asimismo, refleja la calidad académica que impulsa la UAT bajo la gestión del rector Dámaso Anaya Alvarado, al contar con catedráticos de clase mundial comprometidos con la transformación de la educación superior.