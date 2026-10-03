Alumnos de la UAT conquistan el 1.º y 2.º lugar en concurso nacional de mediación

El cuarto Concurso Universitario de Mediación, organizado por la Universidad de Monterrey (UDEM). El certamen nacional reunió a 12 equipos representativos de diversas instituciones públicas y privadas de todo el país

Ciudad Victoria, Tam.; 3 de octubre de 2026.

En una destacada demostración de talento, elocuencia y capacidad para la resolución pacífica de conflictos, estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se coronaron con el primer y segundo lugar en el cuarto Concurso Universitario de Mediación, organizado por la Universidad de Monterrey (UDEM).

El certamen nacional reunió a 12 equipos representativos de diversas instituciones públicas y privadas de todo el país, siendo los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) del Campus Tampico quienes se llevaron los primeros lugares, gracias a sus habilidades excepcionales de comunicación y dominio de herramientas de mediación.

El primer lugar fue obtenido por el equipo denominado “No Discriminación”, integrado por los estudiantes Annge Joshua Rico Weinmann y Alexa Michel Briseño Meza; mientras que el segundo lugar fue para el equipo “Privacidad”, conformado por Nancy García Rivera y Luis Carlos Gámez Ledezma, consolidando el éxito de la delegación tamaulipeca.

Detrás de este triunfo histórico se encuentra un riguroso proceso de preparación y mentoría por parte de la Dra. Gracia Elena Medina López, directora del Centro de Mediación Universitario, quien fue la encargada de brindar el acompañamiento, la asesoría y el seguimiento estratégico que impulsó a ambos equipos a destacar sobre el resto de los competidores del país.

Con este resultado, la UAT reafirma su compromiso con la excelencia académica y la formación de profesionales capaces de liderar con éxito la cultura de paz y el diálogo en la sociedad actual.