Deportivo Ruiz, en lo más alto de La Cima

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Tras disputarse la jornada 8 de la categoría Octava Fuerza, el equipo Deportivo Ruiz suma 19 unidades y se mantiene como líder general de la competencia.

Con seis triunfos, un empate y solo una derrota, Ruiz ha firmado una destacada actuación a lo largo del torneo, lo que le permite ocupar la primera posición de la tabla.

En el segundo puesto se ubica Flobogaz, que se ha rezagado ligeramente con 17 puntos. Por su parte, Chaniza Rivas cuenta con dos partidos pendientes, pero acumula 15 unidades, misma cantidad que Deportivo Caballero.

La Banca suma 12 puntos en el certamen, mientras que Deportivo AP9 tiene ocho. Chespi Boys aparece con siete unidades; Domingueros FC y Biorehib registran seis puntos cada uno.

ACF contabiliza cuatro puntos. En tanto, Reencuentro FC, Deportivo Caballero 2024, Atlético Frac, Muñecos Kof, Cantú FC y Massey Ferguson suman tres unidades.

En el fondo de la tabla se encuentra Casa Panadería León, que aún no conoce la victoria y permanece sin puntos.