El victorense Gustavo Serna Guevara es nuevo jugador de Necaxa

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El joven futbolista Gustavo Serna Guevara, oriundo de Ciudad Victoria, continúa dando pasos firmes en su carrera deportiva al ser elegido para formar parte de las Fuerzas Básicas Sub-14 del Club Necaxa.

Categoría 2011 y centro delantero desde los 4 años, Gustavo participó durante dos semanas en el campamento de visorias organizado por la institución hidrocálida, donde logró destacar por su talento, disciplina y capacidad goleadora. Su desempeño convenció al cuerpo técnico, que decidió integrarlo de manera oficial al plantel juvenil.

Con esta incorporación, el joven atacante victorense iniciará una nueva etapa en su formación profesional, convirtiéndose en hidrocálido y sumándose a uno de los proyectos formativos más importantes del fútbol mexicano.

El logro representa no solo un paso trascendental en su carrera, sino también un motivo de orgullo para Ciudad Victoria, que ve cómo uno de sus jóvenes talentos comienza a abrirse camino en el balompié nacional.