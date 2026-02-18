De Altamira a la “Gran Manzana”: lo comparan con el “Toro” Valenzuela

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El joven beisbolista altamirense Felipe de Jesús Hernández Castillo dio un paso trascendental en su carrera al firmar con los New York Yankees, una de las organizaciones más importantes del béisbol a nivel mundial.

Este logro representa la culminación de años de esfuerzo, disciplina y sacrificio, y consolida una historia construida desde sus inicios en los campos locales, donde comenzó a forjar el sueño de llegar al profesionalismo.

Originario del sector La Pedrera, Felipe expresó su emoción por este importante momento, el cual dedicó de manera especial a su familia.

El joven pelotero destacó que este paso no marca el final del camino, sino el inicio de nuevos retos, ya que próximamente viajará a la República Dominicana para integrarse a la Dominican Summer League, donde continuará su preparación en la categoría rookie dentro de la organización neoyorquina.

En su trayectoria ha formado parte de equipos como los Diablos Rojos del México y los Tomateros de Culiacán, lo que le permitió fortalecer su desarrollo deportivo antes de alcanzar esta oportunidad internacional.