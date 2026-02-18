Cd. Victoria, Tamaulipas.– El joven beisbolista altamirense Felipe de Jesús Hernández Castillo dio un paso trascendental en su carrera al firmar con los New York Yankees, una de las organizaciones más importantes del béisbol a nivel mundial.
Este logro representa la culminación de años de esfuerzo, disciplina y sacrificio, y consolida una historia construida desde sus inicios en los campos locales, donde comenzó a forjar el sueño de llegar al profesionalismo.
Originario del sector La Pedrera, Felipe expresó su emoción por este importante momento, el cual dedicó de manera especial a su familia.
El joven pelotero destacó que este paso no marca el final del camino, sino el inicio de nuevos retos, ya que próximamente viajará a la República Dominicana para integrarse a la Dominican Summer League, donde continuará su preparación en la categoría rookie dentro de la organización neoyorquina.
En su trayectoria ha formado parte de equipos como los Diablos Rojos del México y los Tomateros de Culiacán, lo que le permitió fortalecer su desarrollo deportivo antes de alcanzar esta oportunidad internacional.