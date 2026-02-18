Prevén abandono masivo del sorgo por falta de apoyos al campo tamaulipeco

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 18 de febrero.- El cultivo de sorgo atraviesa una de sus peores crisis en Tamaulipas, donde agricultores contemplan dejar sin sembrar cerca de 200 mil hectáreas debido a los altos costos de producción y a los bajos precios de comercialización.

La diputada local Marina Ramírez Andrade advirtió que la falta de incentivos adecuados está empujando a los productores a abandonar el grano rojo y, en algunos casos, a migrar hacia el maíz para sostener la actividad agrícola.

La legisladora del Partido Acción Nacional señaló que «no se ve ningún apoyo, no se ve ninguna salida, lo que se está manejando en Tamaulipas es un apoyo para productores de 20 hectáreas. Entonces todo es bueno, pero realmente aquí en Tamaulipas nadie siembra 20 hectáreas».

Ramírez Andrade sostuvo que los programas actuales no corresponden a la realidad del campo estatal, al subrayar que «aquí los productores, todos siembran arriba de 100 hectáreas».

Indicó que la agricultura en la entidad permanece estancada y que cada ciclo se pierde superficie cultivable, al estimar que «arriba de 200,000 hectáreas está previendo, pero no se ha hecho un estudio para ver números precisos».

Ante este panorama, señaló que muchos productores están dejando de sembrar sorgo y algunos buscan sobrevivir cambiando al maíz para intentar comercializar su cosecha.

«Nuestro campo está sobreviviendo, nuestros agricultores están sobreviviendo, no se está recibiendo apoyo y lo mismo estamos en el sector pesquero», indicó.