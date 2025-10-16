Necaxa realizará visorías en Ciudad Victoria

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El equipo de los Rayos del Necaxa continúa con la búsqueda de talento en todo el país y, conscientes de que Ciudad Victoria es un importante semillero futbolístico, realizará visorías en la capital tamaulipeca los próximos 22 y 23 de octubre, con el objetivo de reclutar jugadores de las categorías 2009 a 2014.

La visoría, que será totalmente gratuita, tendrá como sede la Unidad Deportiva Revolución Verde y estará encabezada por Alberto Alvarado “Poni”, visor oficial del cuadro hidrocálido.

El martes 22 de octubre, las actividades iniciarán a las 2:00 de la tarde con el registro de jugadores de las categorías 2009, 2010, 2011 y 2012. En tanto, el miércoles 23 de octubre será el turno de los futbolistas nacidos en 2013 y 2014.

Los interesados deberán llenar una carta responsiva y presentarse con calzado de fútbol y ropa deportiva que no haga alusión a ningún otro equipo nacional.