Tres municipios de Tamaulipas planean aumento del predial

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 16 de octubre -En conferencia de prensa, el diputado local Isidro Vargas Fernández informó que, de cara al ejercicio fiscal 2026, únicamente tres municipios de Tamaulipas —Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo— han planteado un incremento en el impuesto predial.

Sin embargo, aclaró que dichos ajustes serán mínimos y únicamente con el propósito de actualizar las tablas conforme a la inflación.

El legislador detalló que 38 ayuntamientos del estado cumplieron en tiempo y forma con la entrega de sus propuestas de tablas de valores catastrales, requisito necesario para la determinación del impuesto predial del próximo año. De esos, 35 municipios propusieron mantener sin cambios los valores actuales.

Vargas Fernández señaló que cinco municipios no presentaron modificaciones a sus tablas, situación por la que el Congreso les brindará orientación y acompañamiento, a fin de que cumplan.

«Nosotros los vamos a apoyar para que el próximo año sí presenten su propuesta, ya que es un requisito indispensable por ley», afirmó.

En cuanto a los tres municipios que sí plantearon ajustes —Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo—, el diputado explicó que se sostendrán reuniones con sus autoridades municipales para analizar los detalles de estas propuestas.

«Son ajustes mínimos, particularmente por inflación, pero vamos a platicar con ellos para que no se afecte el interés general de la ciudadanía», sostuvo.

Vargas subrayó que el objetivo de estas reuniones es garantizar un equilibrio entre la estabilidad económica de los municipios y la protección del bolsillo de los contribuyentes.

Además, se busca que los ayuntamientos mantengan la calidad de sus servicios públicos sin que ello represente una carga excesiva para la población.