Realiza Facultad de Enfermería Victoria ejercicio de evacuación en simulacro de incendio

Ciudad Victoria, Tam.; 3 de octubre de 2026.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó con éxito el simulacro anual de incendio en la Facultad de Enfermería Victoria (FEV), un ejercicio coordinado con corporaciones locales y estatales cuyo propósito es reforzar los protocolos de seguridad institucional para salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La práctica estuvo coordinada por el personal de la Dirección de Protección Universitaria de la UAT y contó con la activa participación de Protección Civil Municipal, el Cuerpo de Bomberos y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

Al respecto, la directora de la FEV, Dra. Ma. Guadalupe Vázquez Salazar, agradeció el respaldo de las dependencias locales y estatales. Asimismo, destacó que estas acciones buscan fortalecer los protocolos universitarios en materia de protección civil y asegurar una respuesta oportuna ante cualquier contingencia.

El ejercicio simuló la detección de humo por un cortocircuito en el área de la cafetería. De inmediato, se activaron las Brigadas Multifuncionales del plantel y se inició la evacuación de las instalaciones hacia las zonas seguras, tal como lo establece el protocolo del Programa Interno de Protección Civil.

Tras controlar la situación ficticia, los brigadistas realizaron el conteo del personal en los puntos de reunión y trasladaron a los supuestos lesionados a un área segura para recibir atención médica inmediata. Paralelamente, se notificaron los pormenores del incidente al puesto de mando y a los cuerpos de emergencia externos al momento de su arribo.

Finalmente, elementos de auxilio externos realizaron un barrido de seguridad por todas las instalaciones de la Facultad. Una vez declarada la zona como fuera de peligro, las autoridades determinaron el regreso seguro a las actividades académicas y administrativas normales.