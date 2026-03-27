En Santander hay nuevo líder

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Tras diez jornadas disputadas en la categoría estelar de la Liga de Fútbol Santander Premier, el conjunto de Las Marías se consolida como líder absoluto de la competencia. Con 27 unidades, producto de una racha de nueve victorias y un solo descalabro, el cuadro “quesadillero”, dirigido por Jaime Martínez, presume además de ser la defensiva más sólida del torneo, al permitir apenas seis goles en contra frente a 35 anotados.

Sin embargo, la competencia en la parte alta es feroz. El Deportivo Cantú le pisa los talones con 26 puntos y mantiene el invicto en el certamen, ostentando además la ofensiva más prolífica, con 39 dianas a su favor.

Por su parte, el conjunto de El Mante también se mantiene imbatible; tras vencer al Fluminense, suma 25 unidades y una impresionante cifra de 36 goles a favor.

El “cuadro de honor” lo completan la Sección X, de Iván Rojas, con 24 puntos, y el Deportivo Recute, con 20.

En la parte media de la tabla, la lucha es intensa entre Patitos Feos (19), Yiyos y Zacatillo (16), seguidos por un triple empate con 15 puntos entre Rey Cuervos, La Quarta y Telmex.

En contraste, la adaptación al máximo circuito ha sido difícil para el recién ascendido Deportivo González, que se ubica en el puesto 12 con 12 unidades. En la zona baja, el panorama es complicado para Fluminense y Vista Hermosa (6 puntos), mientras que el fondo de la tabla lo ocupan Atlético Mineiro (4), Nolo Obrera (1) y Coleza, que se mantiene en el sótano sin unidades tras causar baja del torneo.