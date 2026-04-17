Regresa Cantú a la cima de Santander

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Solo dos semanas le duró la alegría al equipo de Las Marías FC en la cima de la categoría de Primera División de la Liga Santander Premier, ya que Deportivo Cantú vuelve a tomar el mando del torneo.

El cuadro del Deportivo Cantú se mantiene invicto al sumar 10 victorias y dos empates, acumulando 32 unidades. Con un punto menos aparece Las Marías FC en el segundo puesto.

En tanto, Deportivo Mante suma 29 unidades; le sigue Sección X, que cae un escalón y ocupa el cuarto lugar de la tabla general.

Yiyos FC y Patitos Feos Palmas FC tienen 22 unidades cada uno. Rey Cuervos continúa escalando posiciones, suma 21 puntos y se ubica en el séptimo lugar de la tabla general.

Deportivo Recute y Zacatillo Quiroz siguen en la pelea por un lugar en la liguilla, ambos con 20 unidades. Más abajo se encuentran La Quarta y Telmex Aledsa FC con 18 puntos.

Deportivo Bernal y Deportivo González-Ébanos comienzan a rezagarse con 15 unidades, mientras que Motivos-Gunners aparece con 10 puntos.

En la parte baja se ubica Fluminense FC, con nueve unidades; Tamatán de la Cruz y Atlético Mineiro cosechan siete puntos.

En la zona roja están Colonia Vista Hermosa, con seis unidades, y Nolo Obrera, que apenas suma un punto; mientras que Coleza FC aún no conoce la victoria.