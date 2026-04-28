Cantú avanza en Copa

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El equipo del Deportivo Cantú logró avanzar a la siguiente ronda del Torneo de Copa de la máxima categoría de la Liga Santander Premier, tras vencer 3-0 al Fluminense.

El campo 3 del IPSSET fue el escenario de este compromiso, en el que el conjunto del ‘Flu’ solo aguantó 66 minutos ante el actual líder de la competencia, ya que optó por abandonar el terreno de juego.

En las acciones del partido, apenas corría el minuto 1 cuando el Deportivo Cantú sorprendió a la defensiva rival al marcar el 1-0 por conducto de Alejandro “Niño” Castillo.

Cantú estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero el arquero Daniel Lumbreras terminó salvando su marco.

Al minuto 30, Efraín ‘Pelón’ López dejó a su equipo con inferioridad numérica al ser expulsado por doble tarjeta amarilla.

El 1-0 se mantuvo hasta el final de la primera parte.

Para el complemento, las cosas no cambiaron, ya que Cantú repitió la dosis al ‘Flu’. Apenas al minuto 46, Abisal Cruz logró el 2-0 para su equipo.

El 3-0 cayó al minuto 60, cuando “Niño” Castillo marcó su segundo gol de la noche con un potente cabezazo que terminó en el fondo de la red.

Al minuto 66, el partido se dio por terminado, luego de que el estratega del ‘Flu’ mandara llamar a sus jugadores para abandonar el encuentro.

MÁS RESULTADOS

Por su parte, el Deportivo Bernal sigue recuperando terreno en la máxima categoría y esta vez logró vencer 4-3 a Deportivo Yiyos, equipo que vio terminada una racha de siete partidos sin perder.

En tanto, otro conjunto que también rompió su mala racha fue Ébanos-González, al imponerse 3-1 a Vista Hermosa.