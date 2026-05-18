Golea Cantú y mete presión en la cima

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Buscando regresar a lo más alto de la tabla general, el equipo del Deportivo Cantú volvió al sendero del triunfo tras vencer 5-1 a Yiyos FC, en actividad de la jornada 14 de la máxima categoría de la Liga Santander Premier.

Con esta victoria, Deportivo Cantú llegó a 35 unidades y continúa en la pelea por el primer lugar de la tabla general. El compromiso se disputó en el campo 4 de la Unidad Deportiva Revolución Verde, donde Cantú sumó tres puntos más.

En la primera mitad, Cantú prácticamente caminó hacia la victoria, ya que logró irse al descanso con una ventaja de 3-0 gracias a las anotaciones de Alejandro “Niño” Cárdenas y Abisai Cruz, quienes fueron clave en el ataque del conjunto vencedor.

Para el complemento, la historia no cambió y el Deportivo Cantú terminó por sellar la goleada con tantos de Abisai Cruz y Jesús Rivera. El gol de la honra para Yiyos FC fue obra de Adrián Ruiz.