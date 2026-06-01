Cantú derrota a La Quarta y busca la cima

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A cuatro fechas de que concluya el torneo de la categoría de Primera Fuerza de la Liga Santander Premier, el Deportivo Cantú quiere recuperar el mando, esto luego de vencer 3-1 a La Quarta.

El campo 2 del IPSSET fue el escenario de este compromiso, donde la Deportivo Cantú logra sumar de tres y se acerca cada vez más a Las Marías líder general del torneo. Con esta victoria llega 38 unidades.

En lo que fueron las acciones de juego, los primeros 45 minutos estuvo muy cerrado y es que ambos equipos estaban jugando al tu por tú, y ninguno quería ceder en el ataque.

Pero aún así Sinaí Cruz hacia llegar el invitado de honor antes de la hidratación quien aprovecha un descuido de la zaga de La Quarta para marcar el 1-0.

Los primeros 45 minutos acabaron 1-0 a favor de Cantú.

El 2-0 no se hizo esperar y es que Alejandro Niño se hace presente en el marcador, cuando aprovechó una serie de rebotes en el área rival y marcaba el gol que aumentaba el marcador.

La respuesta por parte de La Quarta fue inmediata y es que José Reyna acorta la distancia para su equipo, con tremendo riflazo que acabo siendo el 2-1.

Con este gol los Reyna boy’s, aprovechó el golpe anímico, pero Diego Mata bajaba la cortina pese a los ataques de su rival.

El 3-1 definitivo cae en el tiempo de compensación y lo marca Sinaí Cruz y con esto sellar una victoria más para Cantú.