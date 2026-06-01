Gusta, golea y gana RG La Botana

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El equipo de RG La Botana sumó sus primeros tres puntos del torneo de La 12 en la rama Femenil, luego de golear 4-1 a Deportivo Yizelle en duelo correspondiente a la jornada 3.

La cancha de La 12 fue el escenario donde las Checo Girl’s por fin pudieron cortar la mala racha, gracias a las anotaciones de Danna Rodríguez, Paula Infante, Wendy Martínez y Leslie de la Cruz.

En las acciones de juego, el cuadro de RG La Botana fue amo y señor del balón, manteniendo una presión constante y generando un sinfín de llegadas sobre el marco defendido por Cristal Rodríguez.

A pesar del dominio, el 0-0 se mantuvo hasta el minuto 15, cuando Danna Rodríguez hizo llegar el invitado de honor con un disparo que, entre un mar de piernas, terminó incrustándose en el fondo de las redes para el 1-0.

Para el complemento, RG La Botana mantuvo la intensidad y Paula Infante amplió la ventaja con un gol desde media cancha para colocar el 2-0.

El 3-0 fue obra de Wendy Martínez, quien se convirtió en la jugadora más peligrosa del encuentro por parte de RG La Botana.

Deportivo Yizelle logró descontar por conducto de Karina Montalvo, quien sacó un disparo cruzado imposible para Elisa Gallegos, viendo cómo el balón terminaba en el fondo de la red.

Ya en la recta final del encuentro, Leslie de la Cruz apareció para sellar la goleada y poner el definitivo 4-1 a favor de RG La Botana.