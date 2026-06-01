Siete medallas para Tamaulipas en los últimos días de luchas asociadas de ON

Puebla, Puebla.- La delegación tamaulipeca de luchas asociadas tuvo una destacada actuación durante los últimos dos días de competencia en la Olimpiada Nacional 2026, al conquistar un total de siete medallas en las diferentes categorías y divisiones de la modalidad libre varonil.

Las preseas obtenidas fueron una medalla de oro, tres de plata y tres de bronce, resultado que permitió a Tamaulipas mantenerse competitivo dentro de la máxima justa deportiva infantil y juvenil del país.

La medalla de oro fue conquistada por Ramses del Ángel Medina González, quien se proclamó campeón nacional en la categoría U13 de los 44 kilogramos libre varonil, representando al municipio de Matamoros, bajo la dirección del entrenador Alberto Blanco Rodríguez.

Las preseas de plata fueron obtenidas por Emiliano González Treviño en la categoría U15 de los 48 kilogramos libre varonil, también entrenado por Alberto Blanco Rodríguez; además de Dylan Alexandro Garza Sáenz, quien finalizó como subcampeón nacional en la categoría U13 de los 47 kilogramos libre varonil.

Asimismo, Diego de la Fuente Nicolás, representante de Ciudad Victoria, consiguió medalla de plata en la categoría U17 de los 92 kilogramos libre varonil, bajo la dirección del entrenador Geovanis Matos Navarro.

Por su parte, las medallas de bronce fueron para Miguel Alfredo Hernández Sobre Villa en la categoría U20 de los 125 kilogramos libre varonil, atleta entrenado por José Ángel Vite Trujillo.

También subieron al podio Gerardo Núñez Rosales, tercer lugar nacional en la categoría U17 de los 55 kilogramos libre varonil, y César Leonardo Ochoa Nava, quien obtuvo bronce en la categoría U13 de los 57 kilogramos libre varonil, ambos dirigidos por el entrenador Gerardo Núñez Rodríguez.

Con estos resultados obtenidos en la recta final de la disciplina, Tamaulipas concluyó su participación en luchas asociadas dentro de la Olimpiada Nacional 2026.