A dos años del triunfo de Claudia Sheinbaum se refleja el bienestar de los victorenses: Lalo Gattás

Cd. Victoria, 31 de mayo de 2026.- El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se ha visto reflejado en la Capital del Estado con la construcción en proceso de la segunda línea del acueducto, obra pública, vivienda y programas sociales.

Junto al gobernador Américo Villarreal Anaya y más de 20 mil tamaulipecos reunidos en el Recinto Ferial, presenció y escucho el informe virtual de la presidenta de México, en el marco de los 2 Años del Triunfo del Movimiento de la 4T que rindió desde el Monumento a la Revolución de la ciudad de México.

«México no se equivocó al elegir a una mujer para dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación, en lo personal agradezco a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal por las obras y beneficios de los programas sociales que han destinado a Victoria para mejorar la calidad de vida de miles de familias victorenses» expresó.

Gattás Báez reafirmó el compromiso de seguir trabajando con honestidad y disposición con el gobierno federal y estatal para dar continuidad al proyecto de transformación de Victoria y bienestar de sus habitantes, bajo la política humanista que distingue a la primera presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.