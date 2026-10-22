Correcaminos busca continuar por la buena racha en la Liga Premier

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la firme intención de extender la buena racha en el presente torneo y así fortalecer el objetivo de buscar los primeros lugares dentro del grupo 1 de la Liga Premier A, el equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, llevó a cabo este miércoles su trabajo previo al compromiso de la jornada 9, cuando reciba a la escuadra de Acámbaro FC, este sábado a las 10:00 de la mañana en la cancha del Estadio Marte R. Gómez.

El trabajo ordenado por el cuerpo técnico encabezado por el estratega Jorge Alberto Urbina, inició en el Gimnasio Multidisciplinario, donde realizaron trabajos específicos en aparatos, con el objetivo de fortalecer la parte muscular de los jugadores, para posteriormente trabajar en la cancha del Estadio Eugenio Alvizo Porras en aspectos técnicos-tácticos, en el cual los elementos universitarios respondieron a cada una de las exigencias.

El equipo azulnaranja luego de 8 jornadas disputadas, se encuentra en la posición 7 con 15 unidades, con una diferencia de +3 en la clasificación general.

Cabe destacar que el jugador universitario Luis Campero actual goleador del equipo, fue elegido por la Liga Premier dentro del 11 Ideal de la jornada 8, gracias a su desempeño y 2 anotaciones, con lo cual contribuyó en la victoria de visitante ante Vaqueros de Reynosa.

Correcaminos busca prologar su buena racha, pues acumula cuatro triunfos en fila y frente al conjunto de Acámbaro buscará alargar la seguidilla de resultados favorables.