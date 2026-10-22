Correcaminos visita el CEDEH

Cd. Victoria.- La lealtad de la afición de Correcaminos se extiende también a las nuevas generaciones y eso se refleja en el recibimiento que tuvieron los jugadores del equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, mismos que esta semana fueron abrazados con el ánimo a tope en el colegio CEDEH de esta capital y la Escuela Primaria Horacio Terán, ubicada en el ejido El Olmo, al sur de la ciudad.

Bryan “Cobra” Mendoza, Duvan Mina, Ian García, Nahum Gómez, Walter Ortega, conformaron el bloque de futbolistas que visitaron en primera instancia la institución educativa de El Olmo, donde convivieron con una tradicional cascarita, además obsequiaron balones, pósters y demás souvenirs del equipo azulnaranja.

Mientras que en el Centro de Estimulación y Desarrollo de Habilidades, encabezados por Gabriel “Místico” Pereyra, los capitanes Gerardo Moreno, Wily Guzmán, así como Andrés Catalán y los victorenses Alan Aguilar y Servando Aguilar.

El ánimo se desbordó en gritos y muestras de admiración por parte de cientos de alumnos que acudieron con sus pósters, jersey y balones para llevarse el autógrafo de sus ídolos y la foto del recuerdo.

La plantilla docente fungieron cómo extraordinarios anfitriones y al final se desarrolló una convivencia también con los integrantes del equipo de futbol de esta institución.

Para el Club Correcaminos, fortalecer el vínculo que los acerca con la gran afición y sobre todo sembrar la semilla de la pasión por el equipo en las nuevas generaciones de Leales, resulta fundamental, por lo que atienden con gusto estas invitaciones.

El apoyo recibido resulta un fuerte impulso para buscar el triunfo el domingo en Tlaxcala y luchar hasta el último minuto por el boleto a liguilla.