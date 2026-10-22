¡A sacar la calculadora!

+ Correcaminos necesita sumar los seis puntos restantes y esperar una combinación de resultados para alcanzar la Liguilla del Apertura 2026.

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A dos jornadas de que concluya la fase regular del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, Correcaminos tendrá que sacar la calculadora para conocer sus posibilidades de clasificar a la Liguilla, ya que su futuro no solo depende de sus resultados, sino también de una combinación de marcadores durante los próximos 15 días.

La Jornada 14 arranca la noche del jueves en el Estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), donde Alebrijes recibirá a Cruz Azul Hidalgo, compromiso que resulta de interés para el conjunto universitario, debido a que ambos equipos mantienen posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Actualmente, Atlético La Paz y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara encabezan la clasificación general con 24 unidades cada uno, seguidos por Atlético Morelia, que suma 23 puntos.

La pelea por los últimos boletos se mantiene sumamente cerrada, ya que entre el tercer y el decimoquinto puesto existe una diferencia de apenas nueve unidades.

Por su parte, Correcaminos ocupa la undécima posición con 16 puntos, los mismos que registran Dorados de Sinaloa, Coyotes de Tlaxcala y Alebrijes de Oaxaca, equipos que se encuentran separados por la diferencia de goles.

El panorama se complica para el conjunto que dirige Gabriel ‘Místico’ Pereyra, debido a que actualmente se encuentra a dos unidades de Mineros de Zacatecas, equipo que ocupa el octavo puesto de la clasificación con 18 puntos.

Con seis unidades todavía en disputa, el conjunto naranja está obligado a cerrar de manera prácticamente perfecta y esperar que sus rivales directos dejen escapar puntos.

¿QUÉ NECESITA CORRECAMINOS PARA CLASIFICAR?CON 22 PUNTOS, SU MEJOR ESCENARIO

La ruta más favorable para Correcaminos es ganar sus últimos dos compromisos, primero ante Coyotes de Tlaxcala y posteriormente frente a Venados de Mérida, resultados que le permitirían alcanzar las 22 unidades.

Sin embargo, ni siquiera ganando ambos encuentros tendría asegurada su clasificación, ya que necesitaría una combinación favorable de resultados de equipos como Mineros de Zacatecas, Cancún FC, Tapatío y Dorados de Sinaloa.

Además, deberá prestar atención a los resultados de los equipos que se encuentran por debajo de él, debido a que varios todavía tienen posibilidades matemáticas de alcanzar los puestos de Liguilla.

CON 20 PUNTOS, LA SITUACIÓN SE COMPLICA

En caso de que Correcaminos consiga una victoria y un empate en las últimas dos fechas, llegaría a 20 unidades, escenario que reduciría considerablemente sus posibilidades de avanzar.

Para mantenerse en la pelea, el conjunto universitario necesitaría que Mineros de Zacatecas, Tapatío y Dorados de Sinaloa dejen escapar puntos, además de esperar tropiezos de Cancún FC.

A esta combinación se suman los resultados de Coyotes de Tlaxcala, Alebrijes de Oaxaca, Jaiba Brava y Cruz Azul Hidalgo, equipos que también buscan aprovechar el cierre del campeonato.

CON 19 PUNTOS, A PRENDER LAS VELADORAS

Si el equipo que dirige Gabriel Pereyra solamente consigue una victoria en sus últimos dos compromisos, finalizaría la fase regular con 19 unidades, situación que lo obligaría a esperar una combinación todavía más complicada.

En este escenario, Correcaminos necesitaría que Cancún FC pierda sus dos compromisos, además de esperar tropiezos de Mineros de Zacatecas, Tapatío y Dorados de Sinaloa.

La diferencia de goles también podría convertirse en un factor determinante, debido a que varios equipos podrían finalizar empatados en puntos.

Actualmente, el conjunto tamaulipeco registra una diferencia de -1, producto de 21 goles a favor y 22 en contra, por lo que mejorar este apartado podría resultar fundamental.

CON 18 PUNTOS, UN MILAGRO DEPORTIVO

Incluso si Correcaminos empata sus últimos dos encuentros, todavía podría conservar posibilidades matemáticas de clasificación, aunque el panorama sería prácticamente un milagro deportivo.

Para ello, necesitaría que Mineros de Zacatecas no consiga ninguna victoria, que Tapatío y Dorados tengan un cierre negativo y que equipos como Tlaxcala, Alebrijes, Jaiba Brava y Cruz Azul Hidalgo tampoco logren sumar las unidades necesarias para superarlo.

Además, tendría que verse favorecido por los criterios de desempate, una situación que complicaría todavía más sus aspiraciones.

Lo cierto es que Correcaminos pasó de mantenerse durante buena parte del campeonato en la pelea por los primeros puestos a llegar a las últimas dos jornadas con la calculadora en la mano.

Ahora, el conjunto universitario tendrá que afrontar dos auténticas finales, comenzando con su visita a Coyotes de Tlaxcala y cerrando en el Estadio Marte R. Gómez ante Venados de Mérida.

La primera obligación será ganar sus dos encuentros; después, esperar que los números le alcancen para meterse a la Liguilla del Apertura 2026.