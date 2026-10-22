ALEDSA nuevo líder de Di-Oro

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras haberse disputado la jornada 19 de la categoría Di-Oro de la Liga de Regional de Futbol de Veteranos, el cuadro ALEDSA se coloca en el primer lugar de la tabla general.

Relegando a Cuerudos y Ébanos, los equipos que peleaban en las primeras fechas por el liderato general, ALEDSA los terminó superando al cosechar 47 unidades en el torneo, por 45 de Cuerudos y más abajo esta Ébanos con 42.

Más abajo se localizan los cuadros de Deportivo Alvarado con 39 puntos, seguido de ellos está Horacio Terán con 38 unidades; en tanto que con un punto menos los sigue Loma Alta.

La Presa es séptimo general con 36 puntos; mientas que SS Azteca y Deportivo Garli tienen 35 unidades cada uno, Santander Jimenez se queda rezagado con 26 unidades.

Obrera Junior sigue peleando por un lugar en la Liguilla con 24 puntos. Por su parte los equipos de Colegio de Abogado tiene 18 unidades; le siguen Chotaga y Panadería Don Loncho con 16 puntos.

En el fondo se encuentran ES. Torna CIMED con 12 unidades; Guadalupe Victoria tiene 8 puntos; seguido por Deportivo Rey con seis puntos y con solo dos unidades está Furia Azul.