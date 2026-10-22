Disputan J2 en Novatos de LUFAUAT

Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con dos partidos en Reynosa, uno en Tampico y otro en Madero, este viernes 23 y sábado 24 de octubre, se cumplirá la segunda jornada de actividad de la Temporada 2026 de la Categoría Novatos, de la Liga Universitaria de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Para abrir las hostilidades, los Bravos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe, le harán los honores a los Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, saliendo como favorito el equipo de la UAMRR, por su condición de local, máxime que, en la jornada inaugural, lograron su primera victoria del torneo, mientras que los de la FCAV sucumbieron.

Este duelo está pactado a las 12:00, hora del norte, en el campo de la UAMRR.

Dos horas más tarde, en el mismo escenario, los Coyotes del Tecnológico Nacional de México, Campus Reynosa, que perdieron en la jornada 1, reciben a los Cuernos Largos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, equipo que inició el torneo con descanso.

También al medio día, pero en horario del Centro de México, en el Estadio Olímpico del Centro Universitario Sur; se vivirá duelo de plumíferos.

Los actuales campeones Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico, le harán los honores a Búhos Victoria.

Para cerrar las acciones de la Semana 1, el sábado a las 13:00 horas, en el emparrillado del Tecnológico de México, Campus Ciudad Madero, los Mulos Salvajes disputan los puntos de esta jornada ante Castores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Tampico.

Descansan Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Dragones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante.

RESULTADOS JORNADA 1

Zorros 13-20 Vaqueros

Bravos 28-0 Coyotes

Búhos Victoria 6-0 Mulos Salvajes

Dragones 6-16 Búhos Tampico