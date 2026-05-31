Trabaja gobierno de Gattás en la mejora urbana de la Capital.

Cd. Victoria, 30 de mayo de 2026.- Para dignificar los espacios públicos y seguir embelleciendo la ciudad, la Secretaría de Servicios Públicos municipales desplegó ocho cuadrillas de trabajadores para la jornada de chapoleo y limpieza en distintos puntos de la Capital.

Las brigadas del área de Parques y Jardines salen todos los días a embellecer la ciudad atendiendo instrucciones del alcalde Eduardo Gattás Báez, está semana trabajaron en las áreas verdes de San Luisito, Frac. Arboledas, Naciones Unidas, Amp. Villarreal y col. Vista Hermosa.

Aprovechando la tregua que dan las condiciones climatológicas, se realizaron trabajos de chapoleo, poda de pasto, corte de maleza, tala de palmas secas y limpieza profunda en bulevares, avenidas principales y plazas públicas con el retiro de basura y desechos vegetales.

Una recuperación integral de las áreas públicas registra Ciudad Victoria con un gobierno municipal encabezado por Eduardo Gattás Báez que atiende esta exigencia ciudadana en una cobertura total de las 525 colonias, además de principales avenidas y bulevares.